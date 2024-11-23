Путин подписал закон, ужесточающий порядок признания квалифицированным инвестором

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий порядок получения гражданином статуса квалифицированного инвестора. Документ размещен 23 ноября на официальном портале опубликования правовых актов.

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Закон вступает в силу через 180 дней с момента официального опубликования. До этого момента лицо, признанное квалифицированным инвестором, сохраняет свой статус в отношении сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым ранее лицо было признано квалифицированным инвестором.

Как писала «Парламентская газета», теперь, чтобы получить такой статус, недостаточно будет владеть имуществом и активами. Критериев стало больше, среди них, например, наличие ученой степени.

Что касается неквалифицированных инвесторов, то их обязали проходить тестирование перед заключением договора с брокером.

Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении 12 ноября, а 20 ноября его одобрил Совет Федерации.