Правительство утвердило средний размер индексации тарифов ЖКХ в 2025 году

Правительство утвердило средние размеры индексации платы за коммунальные услуги в регионах со второй половины 2025 года и предельно допустимые отклонения от этих показателей. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Со второго полугодия 2025 года предельный индекс подорожания в Московской области составит 13,3 процента, в Крыму — 11,9 процента, в Татарстане — 17,5 процента, в Москве — 15 процентов, в Санкт-Петербурге — 14,6 процента.

Предельно допустимое отклонение по муниципальным образованиям в Подмосковье составит 5 процентов, в Крыму — 2,7 процента, в Татарстане — 4,8 процента.

В коммунальные услуги включены холодная и горячая вода, электричество, подача тепла, водоотведение, газоснабжение, твердое топливо, вывоз мусора. До 2017 года вывоз мусора относился к жилищным услугам, но потом его перевели в разряд коммунальных.

Также есть графа «прочие услуги». Их предоставляют иные организации, заключившие договор лично с собственником жилья. Это может быть оплата за радио, телеантенну, телефон и так далее.