Юрист рассказала об уловках продавцов в «черную пятницу»

Юрист, член правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Диана Сорк рассказала об уловках продавцов в «чёрную пятницу».

«Накануне «чёрной пятницы» магазины могут поднять цену, чтобы потом снизить её до той, по которой этот товар продаётся в обычное время. Если планируете купить товар на маркетплейсе, лучше заранее положите его в корзину и следите, как изменяется стоимость», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

Как отметила Сорк, иногда заявленная скидка в 50% на самом деле означает всего 5% или меньше.

Перед покупкой в интернет-магазинах эксперт советует убедиться в том, что это не фишинговый сайт. Также не стоит переходить по ссылкам от неизвестных отправителей.

Кроме того, Сорк напомнила, что при снижении цены на товар продавец может увеличить стоимость доставки.

Эксперт добавила, что продавцы могут использовать страх потенциального покупателя пропустить что-то важное, например, выгоду. В таких случаях делаются заявления о скоротечности акции.

Ранее председатель Союза потребителей Алексей Койтов в беседе с НСН предупредил о ненастоящих скидках в период распродаж.