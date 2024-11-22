В России ожидается резкий скачок цен на мандарины

Один из главных символов Нового года может подорожать в полтора раза. Причиной ожидаемого роста цен являются ослабление курса рубля, неурожай цитрусовых в Турции и уход марокканских импортёров с российского рынка. Об этом сообщила генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий в интервью MK.RU.

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По словам эксперта, стоимость мандаринов начнёт существенно расти в январе–феврале.

До конца декабря цены на мандарины всё равно поднимутся, правда, не думаю, что на 50%.

Эксперт упомянула о сильном наводнении в Испании, которое уничтожило значительную часть урожая цитрусовых. Это тоже затрудняет поставки мандаринов из Европы в Россию.

Традиционно мандарины в Россию поставляются не только из Турции, но и из Марокко, Абхазии, Китая, Египта, Ирана и Грузии. Однако значительное количество марокканских импортёров покинули российский рынок после введения санкций.

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