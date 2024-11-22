В Госдуме рассказали, кому могут неожиданно заблокировать банковский счет

Банковский счет могут заблокировать россиянам, которые часто переводят небольшие суммы или работают с криптовалютой, заявил NEWS.ru член комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Никита Чаплин. По его словам, также в зоне риска могут оказаться предприниматели, осуществляющие международные расчеты. В случае блокировки счета нужно сразу же обращаться в свой банк за разъяснением причин блокировки, посоветовал депутат.

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В зоне риска могут оказаться те, кто совершает частые переводы небольших сумм, работает с криптовалютами или задействован в других структурах, которые регуляторы считают потенциально опасными, — пояснил Чаплин.

Также, по его словам, банк может заблокировать счет предпринимателей, осуществляющих международные расчеты, и даже тех, кто просто неоднократно переводит крупные суммы по личным причинам.

В случае блокировки счета Чаплин советует обратиться в банк для разъяснения причин. Иногда это может быть простое недоразумение, и тогда проблему возможно решить в короткий срок, отметил он. В отдельных случаях может потребоваться предоставить дополнительные документы, подтверждающие легальность операции, сказал Чаплин.

Если самостоятельно разрешить проблему не удается, стоит обратиться за помощью к финансовому юристу, считает депутат. Также, по его словам, будет не лишним следить за обновлениями в законодательстве, касающимися подозрительных операций и банковских процедур.

Ранее сообщалось, что россияне стали часто жаловаться в Банк России на то, что их отключают от банковского обслуживания из-за подозрительных операций. Отмечается, что это происходит в основном из-за нового закона, вступившего в силу 25 июля. Он обязывает банки приостанавливать на два дня переводы граждан, если возникают подозрения в том, что человек действует под воздействием других лиц. В итоге счета и контрагенты могли попадать в черный список ЦБ.