Названы последствия «записывания» чужого долга на свой счет

«Записывание» чужого долга на свой счет чревато последствиями. Об этом заявила Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф», передает «Финансы Mail».

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По ее словам, в большинстве случаев проситель не может оформить кредит, поскольку его финансовая репутация уже уничтожена многочисленными просрочками, судебными решениями о возврате долга, банкротством.

Даже если в начале друг или родственник компенсирует ежемесячные платежи по кредиту, это совсем не гарантия соблюдения платежной дисциплины в дальнейшем, указала собеседница. Среди последствий просрочек – увеличение задолженности, рост процентов, штрафов и неустоек, отметила эксперт. Кроме того, по ее словам, «гарантировано общение со службой взыскания банка/коллекторским агентством».

«Если «общение» со службами взыскания кредитора не принесет плодов, последует принудительное взыскание долга по судебному приказу или решению суда», - пишет портал со ссылкой на Дайнеко.

Долг будут взыскивать в рамках исполнительного производства. Так, человек может лишиться поступлений и накоплений с личных счетов. На имущество может быть наложен арест или запрет на регистрационные действия вплоть до его принудительной реализации для погашения долга, судебных издержек и исполнительского сбора за работу судебных приставов, предупреждает специалист. Кроме того, человеку могут ограничить выезд за границу России и управление транспортным средством, добавила она.