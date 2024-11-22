Пенсионерам уменьшают пенсию: кому и за что урезают выплаты

Некоторым пенсионерам могут назначить выплаты ниже положенных по закону.

Рассказываем, кому могут прийти пенсии ниже ожидаемых, почему так происходит и как добиться повышения выплат.

Кому могут уменьшить пенсию?

Пенсия может быть меньше ожидаемой по нескольким причинам, например потеря права на льготы, долги пенсионера или трудоустройство, а также неправильно заполненные документы в фонд и не только. Далее разберем, кому из пенсионеров могут снизить выплаты.

Пенсионеры, которые потеряли право на доплаты

Прекращение доплат за иждивенцев

Неработающие пенсионеры получают прибавку за содержание нетрудоспособных членов семьи — детей, студентов до 23 лет, родителей или супругов с инвалидностью.

Если иждивенец перестает быть таковым. Например, студенту исполняется 24 года или он переводится на заочное отделение, доплату отменяют.

Переезд из северных регионов

На Крайнем Севере и приравненных территориях пенсионерам предоставляют льготы и повышенные выплаты. При переезде в другой регион выплаты уменьшаются, если у пенсионера нет достаточного «северного стажа».

Его начисляют за проживание на Севере не менее 15 лет или 20 лет на приравненной территории. Также возможен страховой стаж. Он составляет 20 лет для женщин, 25 лет для мужчин.

Использование натуральных льгот

Некоторые пенсионеры имеют право на набор социальных услуг. Если они выбирают льготы вместо денежной компенсации, размер пособия уменьшается.

Изменения в оплате ЖКУ

С 2024 года льготники оплачивают коммунальные услуги сразу со скидкой 30–50%. Компенсация из бюджета перечисляется ресурсоснабжающим организациям.

Трудоустройство

Работающие пенсионеры получают пенсию без индексации. После увольнения им компенсируют все пропущенные индексации.

Пенсионеры, у которых высчитывают суммы из пенсий в счет долга

Пенсия может уменьшиться из-за задолженностей по алиментам, налогам, кредитам или штрафам. Удержания производятся по решению суда, о чем пенсионера заранее предупреждают.

Граждане, которые получили выплаты незаконно

Если пенсия выплачивалась ошибочно, например студент потерял право на выплаты, но не сообщил об этом, излишки взыскиваются в судебном порядке. Гражданин может вернуть деньги добровольно или обжаловать решение.

Пенсионеры, которые подали в СФР не весь пакет документов

Чтобы получить максимально возможную пенсию, при ее расчете должны учесть все трудовые периоды гражданина. Это работа до 2002 года, нерабочие периоды, которые включают в общий трудовой стаж — служба по призыву, периоды ухода за ребенком до 1,5 года, пожилым человеком старше 80 лет или человеком с инвалидностью первой группы, а также заработную плату до 2002 года.

Все данные, которые не отражены в выписке индивидуального лицевого счета, нужно подтвердить документально. Например, трудовой книжкой, дипломом с указанием периода обучения, справкой о размере заработной платы, справками о трудовом стаже.

Если не предоставить документы вовремя, пенсию могут начислить меньше. Получить недоплату будет сложно, особенно, если документы утеряны.

Предположим, гражданину не учли один год работы с зарплатой 20 000 рублей в 1998 году. Этот период добавляет 1,8 пенсионного коэффициента (ПК). При текущей стоимости ПК (например, 123 рубля) потеря составит:

1,8 × 123 = 221 рубль в месяц.

За 10 лет эта сумма составит 26 520 рублей.

В рамках трудового стажа до 2002 года также учитывают деятельность, которая не указана в трудовой книжке, например сезонные работы. Если работодатели не вносили записи или данные утрачены, эти периоды можно подтвердить архивными документами или показаниями свидетелей через суд.

Как действовать:

перед выходом на пенсию собрать все документы, которые могут повлиять на расчет выплат;

обратиться в СФР для предварительной проверки сведений.

Граждане, которые не внесли необходимые правки в документы

Даже если подать документы в СФР при назначении пенсии, данные из них не всегда могут учесть при расчете выплат.

При подаче документов для назначения пенсии, ошибки в них могут стать причиной отказа в их учете. Это касается:

неправильных или неразборчивых записей в трудовой книжке;расхождений в датах;опечаток в именах или названиях организаций.

Поэтому важно обратиться в фонд еще до момента выхода на пенсию, чтобы уточнить список необходимых документов и проверить правильность их заполнения.

Внести необходимые правки может только та организация, которая выдала документ. В некоторых случаях придется обращаться в суд для установления факта работы или размера заработной платы за определенный период. Это возможно, например, если документы были утеряны при стихийном бедствии.

Обратите внимание, что трудовая книжка с зачеркиваниями, исправлениями или без печати работодателя может быть признана недействительной. Проверьте, чтобы данные в ней соответствовали остальным документам. Например, сведениям из налоговых органов или архивов. Если организация-работодатель ликвидирована, архивы можно найти через региональное отделение СФР.

В случае утраты документов или невозможности их восстановления, факт работы, заработной платы или иных данных можно установить через суд.

Как избежать проблем:

до оформления пенсии обратиться в СФР и проверить документы на наличие ошибок;

убедиться, что данные в трудовой книжке соответствуют справкам и другим подтверждениям.

Пенсионеры, которые вовремя не исправили сведения на индивидуальном лицевом счете

С 2002 года при расчете стажа учитываются суммы страховых взносов, а не стаж и заработная плата.

Если регулярно не проверять индивидуальный лицевой счет и не просить работодателя внести туда правки при необходимости, можно недополучить пенсию.

Чем больше времени прошло, тем сложнее внести исправления, поскольку документы могут не сохраниться или организация работодателя может быть ликвидирована.

Как проверить и исправить:

Регулярно запрашивайте выписку из ИЛС через портал «Госуслуги» или СФР.

При обнаружении неточностей обращайтесь в СФР с просьбой внести изменения.

Для исправления сведений предоставьте документы: трудовые договоры, справки о доходах, выписки из архива.

Так, для максимально возможной пенсии важно предоставить все необходимые документы, которые подтверждают периоды работы и заработную плату до 2002 года. Важно удостовериться, что документы заполнены верно и в них нет неточностей и ошибок. Также стоит заранее проверить, что в индивидуальном лицевом счете не указана вся информация о взносах с 2002 года.

Что делать, если вы считаете, что пенсия занижена

Запросите выписку из индивидуального лицевого счета. Проверьте, учтены ли все периоды работы и данные о зарплате.

Подготовьте подтверждающие документы. Например, трудовую книжку, справки с предыдущих мест работы.

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Обратитесь в СФР с заявлением на перерасчет пенсии. Если в СФР отказывают, запросите письменные объяснения причин отказа.

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