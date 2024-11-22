Стало известно, как получить кредит по сниженной ставке

Оплата заемщиком единовременного платежа и приобретение полиса страхования жизни и здоровья или финансовой защиты позволит снизить ставку в среднем до 10 процентных пунктов. Об сообщает издание Life со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что на рынке предусмотрены как более крупные, так и меньшие дисконты, на размер влияет кредитная политика конкретного банка. Вместе с тем специалисты предупреждают о том, что за эти дополнительные услуги придется заплатить.

Эксперты также сообщают, что некоторые банки выдают кредиты по сниженной ставке, если подать заявку не в офисе, а дистанционно. Так, у заемщика есть возможность незначительно понизить ставку.

В Школе практического инвестирования указали на наличие ряда льготных программ, предназначенных для разных категорий граждан. Речь идет как о семейной ипотеке, так и об IT-ипотеке, военной ипотеке, сельской и дальневосточной, заявил представитель организации.

Возможность дефолта в России оценили

«Например, арктическая и дальневосточная ипотека (до 2% годовых) доступна жителям арктических регионов и Дальневосточного федерального округа, а также участникам программ по развитию этих территорий. Также существуют программы для вынужденных переселенцев и педагогов», — добавили в фирме.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщили, что в России в годовом отношении количество выдач кредитов наличными в октябре 2024 года уменьшилось на 41% год к году. В общей сложности было выдано 1,68 млн единиц на 274,39 млрд рублей.