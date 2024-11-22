Газпромбанк предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay

Газпромбанк фиксирует трудности в работе карт UnionPay за рубежом, советует в ближайшее время снять наличные для оплаты покупок.

Об этом говорится в СМС-рассылке банка, полученной корреспондентом ТАСС.

"Информируем, что с 21 ноября наблюдаются трудности в работе карт UnionPay за рубежом. Для оплаты расходов рекомендуем в ближайшее время снять наличные", - указано в сообщении.

В четверг Министерство финансов США сообщило о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц. Под ограничения попал в том числе Газпромбанк, на который ранее санкции не распространялись.

Позднее банк сообщил, что санкции не повлияют на его работу, банк продолжает обслуживать клиентов и проводить операции на финансовых рынках в штатном режиме. Все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать в магазинах, а также в банкоматах на всей территории России, подчеркнули в Газпромбанке.