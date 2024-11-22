ВТБ выявил три мошеннические схемы, связанные с началом сезона распродаж и предстоящей "черной пятницей". Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По данным ВТБ, первая мошенническая схема заключается в том, что злоумышленники создают поддельные сайты магазинов, которые внешне идентичны известным брендам, и предлагают товары с большими скидками. Главная цель - украсть данные банковских карт или собрать оплату за несуществующие товары.

Вторая схема аферистов - рассылка фальшивых рекламных предложений и ложных ссылок на предзаказ товаров со скидкой для получения доступа к банковским картам и счетам клиентов.

"После оплаты такие товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными", - отметили в ВТБ.

По третьей схеме мошенники размещают объявления о суперскидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. Переходя по ссылке, пользователи скачивают вредоносный АРК-файл, замаскированный под приложение для получения промокодов или скидок.

В Сбербанке назвали фразы, которые выдают мошенников