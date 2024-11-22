Россияне стали реже брать такси

51% россиян заявили, что за последний год стали реже брать такси. При этом 87% опрошенных хотя бы раз пользовались этой услугой, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Росгосстраха» и «Автокода».

60% россиян заявили, что снизить поездки их заставил рост цен. Среди тех, кто продолжает активно использовать эту услугу, несмотря на увеличение стоимости, 47% тратят на поездки до 1 тыс.руб. в месяц, а 32% — от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Каждый пятый респондент «тратит на такси более 3 тыс.руб. ежемесячно.

Половина пассажиров заказывает машины эконом-класса, а 32% — уровня «комфорт». При заказе такси 51% респондентов ориентируется на цену поездки, 21% — на время ожидания, 12% — на высокий рейтинг водителя, а для 7% важен удобный интерфейс приложения для заказа машины. Марка автомобиля интересует лишь 3% респондентов.

Среди активных пользователей такси 83% владеют и личными машинами. Больше половины автовладельцев пользуются такси не чаще, чем раз в месяц.

Ранее сообщалось, что интерес россиян к аренде авто стремительно растет. Так, в ноябре 2024 года доля россиян с водительскими правами, пользующихся арендой автомобилей, выросла до 25%.