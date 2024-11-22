Названы обязательные условия выхода на пенсию в 2025 году

Для того чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2025 году, придется выполнить определенные условия, предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Первое условие — накопление минимальной величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В 2025 году для назначения страховой пенсии необходимо накопить 30 ИПК, они начисляются за каждый год работы.

«Максимальный годовой прирост ИПК составляет 10, что возможно при ежемесячном доходе свыше 185 416 рублей. С 1 января 2025 года стоимость одного ИПК — 142,76 рубля», — пояснил Виноградов «Прайму».

Второе условие — наличие страхового стажа не менее 15 лет. Речь идет не только об официальном трудоустройстве, но также о военной службе, временных периодах нетрудоспособности, декретном отпуске и т. д.

Кроме того, ряд категорий россиян могут выйти на пенсию досрочно. Это граждане, которые работали в сложных или опасных условиях, а также те, кто имеет длительный трудовой стаж, многодетные матери.