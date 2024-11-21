Названы города с самой дешевой арендой на Новый год

Дешевле всего снять номер в гостинице на грядущие праздники оказалось в Ростове-на-Дону. Города с самой дешевой арендой на Новый год назвали эксперты OneTwoTrip, передает «Газета.Ru».

Номер в Ростове-на-Дону обойдется в 1,8 тысячи рублей за ночь. На втором месте по доступности гостиниц в указанный период оказался Иркутск с номером за 2,3 тысячи рублей за ночь, а на третьем — Новосибирск и Краснодар, где можно остановиться на 2,5 тысячи рублей. Пятерку лидеров замкнули Волгоград, Йошкар-Ола, Чебоксары (2,6 тысячи рублей) и Самара с Липецком (2,7 тысячи рублей).

Если рассматривать иностранные направления, дешево снять номер на Новый год можно в индийском Варанаси — за тысячу рублей в сутки. Чуть дороже обойдутся вьетнамские Дананге (1,1 тысячи рублей) и Нячанге (1,2 тысячи рублей). За ними следуют Хошимин (1,3 тысячи) и Ханой (1,4 тысячи). Дешевле двух тысяч рублей номер обойдется также в Фукуоке, Убуде, Денпасаре, Бангкоке и Каире.

Ранее сообщалось, что спрос на аренду загородных домов в России на Новый год вырос на 40 процентов.