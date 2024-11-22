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Подсчитан процент россиян с высокими доходами

Одна из причин повышения заработных плат россиян — это высокие темпы роста минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2024 году вырос на 18,5 процента. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

Подсчитан процент россиян с высокими доходами
© РИА Новости

Он констатировал, что по итогам II квартала 2024 года 69,5 процента россиян оказались в категории граждан с высокими доходами. Доля людей со средними доходами оценивается в 20,6 процента, а к 9,9 процента отнесены к тем, у кого самые низкие доходы.

Балынин также напомнил, что в 2025 году МРОТ снова повысят. Речь идет об увеличении на 16,6 процента — до 22 тысяч 440 рублей.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок, счел слишком низкой скорость повышения минимального размера оплаты труда в России. По его мнению, уровень МРОТ по отношению к средней зарплате стабильно стагнирует либо падает.

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