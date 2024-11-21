Назван единственный случай, когда стоит снять деньги с вклада

Снимать деньги с вклада сейчас стоит только в том случае, если в них есть крайняя необходимость, так как досрочное расторжение договора лишает процентов, предупредила пресс-служба ББР Банка в комментарии для Банки.ру.

Банковские депозиты на текущий период остаются самым доходным и безрисковым инструментом с точки зрения сохранности и приумножения денежных средств, считают в кредитной организации. В большинстве банков их срочность варьируется от одного месяца до трех лет, что позволяет любому вкладчику выбрать комфортный для себя период, опираясь на поставленные цели инвестирования.

«Что касается процентных ставок, то сейчас они находятся на более чем привлекательном уровне, порой даже превышая уровень ключевой ставки в 21%. Кроме того, размер процента может быть увеличен за выполнение дополнительный условий, например за проведение трансакций на определенную сумму по картам, участие в программе лояльности или в зарплатном проекте, наличие подключенных премиальных пакетов», — отметили в банке.

Вложенные денежные средства, как добавили в ББР Банке, находятся в абсолютной безопасности, так как застрахованы государством.