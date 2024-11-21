В Госдуме рассказали, какой должна быть пенсия в России

Размер пенсии по старости в России должен составлять 40% от средней заработной платы и превышать 32 380 рублей. Об этом заявил «Абзацу» лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

Парламентарий обратил внимание на то, что Госдума ратифицировала 102-ю конвенцию Международной организации труда, где гарантируется такая пенсия. По его словам, в 2018 году этот показатель в России составлял 32%, а в проекте бюджета на 2025 год – 23,5%.

«То есть человек, который выходит на пенсию, будет получать доход вчетверо меньше, чем когда работал», - отметил Миронов.

Он выступает за увеличение пенсии до 40% от средней российской зарплаты. Парламентарий указал на увеличение в полтора раза взносов в бюджет Социального фонда благодаря росту зарплат в России. Он считает, что эти средства целесообразно направить на существенное увеличение пенсий.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Соцфонда сообщили, что в октябре средняя пенсия по старости работающих россиян увеличилась на 10% год к году. В 2024-м она достигла 19,2 тыс. рублей. При этом на конец сентября 2023-го выплата составляла 17,4 тыс. рублей.