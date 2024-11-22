Исследование: за год зарплаты выросли на 9 процентов

За год средние зарплатные предложения работодателей выросли на 9%. А средние предлагаемые зарплаты составили почти 75 тысяч рублей в месяц.

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Как отмечается в исследовании сервиса "Авито Работа", наибольший прирост размера средних предлагаемых заработных плат оказался в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства - здесь кандидатам на вакансии стали предлагать в среднем на 34% больше, чем годом ранее.

В среднем зарплатные предложения для соискателей в этой отрасли достигли 69 851 рубля в месяц при полном рабочем дне. А лидером по приросту средних зарплатных предложений в сфере стала профессия сельскохозяйственного рабочего (+50% за год).

Второй по приросту средних зарплатных предложений за год стала сфера ремонта и обслуживания автомобилей - здесь средние заработные платы, указанные в вакансиях, увеличились на 30% и составили 98 122 рубля в месяц. Еще больше в автосервисах стали предлагать кандидатам на позицию автомеханика - осенью 2024 года такие соискатели могут рассчитывать на 34% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На третьем месте по динамике роста средних предлагаемых зарплат для новых сотрудников оказались дизайнеры и проектировщики. За год зарплатные предложения для новых сотрудников в отрасли увеличились на 25%, достигнув 74 088 рублей в месяц при полной занятости. Самый высокий прирост зарплатных предложений в сфере пришелся на проектировщиков (+25% за год).

Как отмечает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, повышение зарплат идет уже достаточно давно. Происходит это в основном из-за нехватки персонала, которая возникает в результате демографических последствий.

И если раньше работодатели стремились заработать больше, но потратить меньше, экономя на зарплатах, то сейчас готовы вкладывать ресурсы в ценные кадры.