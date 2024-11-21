В Сбербанке предупредили о новой тактике мошенников

Мошенники стали объединять традиционные методы манипулирования людьми с цифровыми технологиями — в итоге процесс обмана превращается в «кибермистификацию», предупредил директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Сила мошенников, по словам Велигодского, заключается в том, что они овладевают сознанием жертвы и входят в полное доверие, используя для этого методы социальной инженерии.

«Сейчас эта история все более усложняется, фактически превращаясь в "кибермистификацию", когда одновременно с традиционными психологическими способами воздействия используются цифровые сервисы — это мессенджеры, дипфейки и так далее», — передает слова Велигодского РИА Новости.

Кроме того, дипфейки (когда мошенники используют фальшивые изображения и голоса людей, чтобы вызвать доверие) сейчас применяются и для реализации обычных сценариев обмана.

Сегодня, по словам Велигодского, очень важно развивать киберграмотность у россиян. Как отметил представитель Сбербанка, «холодное» донесение информации до банковских клиентов уже не работает.