Перед Новым годом пенсионеров ожидают выплаты

Некоторые пенсионеры получат прибавку перед Новым годом. Об этом сообщает Life со ссылкой на экспертов.

По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, в 2025 году в России произведут индексацию пенсии. Граждане, которым начисляют пенсии в первых числах января, получат в декабре две пенсии, отметил она. Как указала эксперт, пенсия за январь окажется выше, поскольку будет учитывать индексацию. Так, в декабре больше денег выплатят пенсионерам, получающим пенсии в начале месяца.

Эксперты отмечают, что индексация с Нового года составит 7,3%. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 1 января 2024-го составит 8728 рублей 73 копейки.

Красовская подчеркнула, что пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, в декабре 2024 года получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов. В итоге их пенсия повысится на 8134 рубля 88 копеек. Такая же сумма прибавки ожидает и инвалидов, если им будет установлена I группа инвалидности.

Специалисты напоминают о том, что для граждан, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы, предусмотрена надбавка на уход к страховой пенсии. Теперь её будут делать за счет повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 1200 рублей.

Красовская также отметила, что в стране производят выплаты и на региональном уровне. В частности, по ее словам, в ХМАО сделают единовременную денежную выплату в размере 1000 рублей.

«Ее получат неработающие по состоянию на 2 декабря 2024 года пенсионеры. Выплату сделают автоматически, без заявлений», — добавила собеседница.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Соцфонда сообщили, что в октябре средняя пенсия по старости работающих россиян увеличилась на 10% год к году. В 2024-м она достигла 19,2 тыс. рублей.