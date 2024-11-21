Россиянам рассказали, как увеличить размер пенсии

Россияне, отложив на пять лет выход на пенсию по старости, могут увеличить размер выплат почти на 40%, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сенатор Ольги Епифановой.

Каждый год, который отрабатывается после выхода на заслуженный отдых, повышает размер страховой пенсии по старости лет. Парламентарий указала, что для увеличения пенсии можно также докупить пенсионные баллы. Для этого следует подать заявление в Соцфонд и вместе с обязательными, которые отчисляет работодатель, уплачивать дополнительные взносы.

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Кроме того, можно стать участником добровольных пенсионных программ, которые дают право получить дополнительную пенсию. Ее будут выплачивать негосударственные пенсионные фонды за счет добровольных взносов. Можно также трудоустроиться по совместительству. В таком случае страховые взносы будут выплачивать одновременно два работодателя, отметила Епифанова.