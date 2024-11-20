Силуанов высказался о хранящих сбережения в иностранной валюте россиянах

Глава Минфина Антон Силуанов объяснил ранее произнесенную им фразу о том, что россияне не нуждаются в долларах, уточнив, что решение о хранении своих сбережений в иностранной валюте является личным делом каждого человека.

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Об этом он рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Тот, кто планирует траты в иностранной валюте, конечно, может и хранить свои сбережения в этой части, в тех валютах, где он собирается их потратить. Кто-то хочет выехать за рубеж, кто-то хочет какие-то совершить другие может быть вложения в иностранных валютах — ради бога», — заявил он.

По словам министра, если россияне не планируют тратить доллары или евро на внешних рынках, то лучше вложить их вложить их в рублевые инструменты, поскольку на сегодняшний день доходности по ним являются очень хорошими. Он подчеркнул, что стоит задумываться о хранении денег в валюте исходя из прогнозов на дальнейшие траты.

Ранее Силуанов назвал доллары ненужными для россиян в ответ на вопрос журналиста о необходимости этой валюты. По его мнению, выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа.