Россиян предупредили о возрождении мошенниками схемы «Мамонт»

Злоумышленники начали готовиться к предновогоднему сезону подарков, акций и распродаж.

Об этом всех граждан предупредили в полиции, сообщает ИА DEITA.RU.

Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредили россиян о возрождении мошенниками своей излюбленной схемы под названием «Мамонт».

Её суть заключается в том, что в период массовых предновогодних покупок аферисты активно уговаривают граждан установить на свои электронные устройства специальные мобильное приложение, которое якобы обеспечивает безопасность сделок.

На самом же деле, как предупредили полицейские, установка вредоносного ПО позволяет злоумышленникам получить контроль над данными банковских карт россиян и СМС, поступающими на их телефоны, пишет портал РБК-Life.

Как объяснили в МВД, данная схема называется «Мамонт» из-за того, что именно так на своём жаргоне мошенники обозначают тех людей, которых им удалось обмануть и из которых они с помощью своих манипуляций вытягивают все деньги.