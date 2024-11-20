Мошенники придумали новый способ взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они отправляют жертве цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают «код подтверждения доставки», который на самом деле дает доступ к порталу госуслуг, рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования оператора «Билайн».

Если поделиться кодом со злоумышленниками, можно остаться без денег и с кредитами, предупредили в компании.

Ранее «Билайн» рассказывал о похищении неактивных профилей в WhatsApp. Мошенники используют их, чтобы обзванивать других пользователей под видом сотрудников банков или операторов связи. Для повышения доверия злоумышленники могут заменить изображение профиля на логотип компании. При этом пользователи, чьи аккаунты используются для мошенничества, даже не подозревают о взломе, что позволяет преступникам беспрепятственно осуществлять массовые обзвоны. Чаще всего жертвами взлома становятся пожилые люди, которым мессенджеры установили дети.