Стало известно, сколько россиян не готовы к переработкам

Почти половина (48%) опрошенных россиян работают не более 40 часов в неделю и не соглашаются на переработки. Это показало исследование сервиса SuperJob, с результатами которого ознакомилась радиостанция «Говорит Москва».

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Они уточнили, что в этом вопросе их не привлекает даже повышение зарплаты. Согласно исследованию, женщины чаще не готовы к переработкам, чем мужчины — 59% против 38%.

«Среди опрошенных в возрасте от 45 лет таких оказалось 53% — это больше, чем среди тех, кто моложе. Россияне, чей доход составляет менее 50 тысяч рублей, выбирают стандартную продолжительность рабочей недели чаще тех, кто зарабатывает больше (54%)», — говорится в сообщении.

При этом 20% респондентов ответили, что они готовы работать от 40 до 50 часов в неделю, 12% — от 50 до 60 часов, 5% — от 60 до 80 часов в неделю. Более 80 часов работать готовы только 4% опрошенных россиян.

Ведущий научный сотрудник лаборатории Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова до этого говорила, что россиянам важно пить достаточное количество воды в течение рабочего дня, чтобы избавиться от усталости и не навредить здоровью при напряженном графике труда и переработках. По ее словам, важно также наладить сон.