Мошенники нашли способ обойти заморозку подозрительных переводов

Злоумышленники придумали новый вариант схемы обмана с «безопасным счётом», при котором убеждают людей передавать наличные курьерам, рассказал «Известиям» основатель сервиса разведки уязвимостей и утечек DLBI Ашот Оганесян.

Сначала мошенники говорят человеку, что его деньги в опасности. Но если раньше они убеждали жертву перевести средства на «безопасный счёт», теперь просят снять их через банкомат и передать курьеру. Иногда злоумышленники предъявляют поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, но чаще всего называют некий пароль, якобы из-за «секретности».

Схема начала активно распространяться около двух месяцев назад. Таким образом аферистам удаётся обойти почти все ранее созданные ЦБ и банками системы фрод-контроля, в том числе блокировку подозрительных переводов, которая стала обязательной с июля 2024 года.

В Центробанке подтвердили, что после введения новых мер мошенники стали чаще похищать деньги у граждан с помощью «инкассаторов» — подставных курьеров. Они якобы перевозят наличные в другой банк для временного хранения на «специальном счёте», который защищён от атак.

Как защититься от мошенников-курьеров: