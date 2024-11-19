Эксперты: почти 60% учителей в России отмечают низкую зарплату

Порядка 58% российских педагогов отмечают низкую заработную плату, 64% - высокую бюрократическую нагрузку. Об этом говорится в исследовании Института образования НИУ ВШЭ, Рыбаков Фонда и Фонда "Университет детства", представленных на пресс-конференции в ТАСС.

В выборку опроса вошли 1 059 респондентов, работающих в сфере школьного и дошкольного образования и принимавших участие в программах и активностях Рыбаков Фонда (таких как "Университет детства", Ассоциация школьных сообществ, "Большая игра имени Льва Выготского", Rybakov Playschool). Основная возрастная группа респондентов - от 45 до 59 лет, большинство из них - женщины.

"С какими трудностями сталкиваются наши педагоги. Респонденты выбрали 64%, что это высокая бюрократическая нагрузка, и 58%, что это низкая заработная плата. Из-за низкой заработной платы педагоги вынуждены брать дополнительную ставку. Кроме того, педагоги отмечают, что в некоторых образовательных организациях существует недостаток кадров, и поэтому они вынуждены брать дополнительную нагрузку", - отметила руководитель проектов по оценке социального импакта экосистемы Рыбаков Фонда, Master of Public Administration Президентской академии Ирина Кондратьева.

Среди трудностей профессии 59% школьных педагогов отмечают отсутствие мотивации к обучению у учащихся, 41% - низкую престижность профессии.

"По словам респондентов, в нашем обществе до сих пор существует отношение к школьному образованию как к коммерческой услуге", - уточнила Кондратьева.

При этом после участия в программах экосистемы фонда 46% респондентов отметили, что они стали больше зарабатывать.

"Педагоги говорят о том, что до участия в программах они даже не могли ставить себе такие амбициозные и масштабные цели. Но находясь в сообществе ярких людей, они видят ролевые модели, они видят, что другие люди делают как-то по-другому, не по накатанной, не так, как они привыкли, а находят для себя новые возможности для развития", - заметила Кондратьева.

Также около 90% после программ фонда стали использовать новые методики, воспринимать детей как активных участников образовательного процесса, расширять круг профессиональных знакомств, вовлекать родителей в жизнь школы или детского сада, развивать социальные и эмоциональные навыки учеников.