Россиян предупредили о мошеннических схемах с чеками, оставленными на кассе

Злоумышленники активно используют чеки, оставленные россиянами на кассе после оплаты товаров в магазинах. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на администрацию Карасукского района.

В частности, преступники могут выйти из магазина с товарами, которые есть в чужом чеке. Подчеркивается, что при срабатывании в торговой точке сигнализации злоумышленники могут показать чужой чек, в котором будут украденные им вещи.

Кроме того, при оплате покупок картой в чеке отражаются последние четыре цифры. По ним можно узнать номер телефона, фамилию и другие данные покупателя.

В администрации отметили, что мошенники могут позвонить человеку якобы от лица сотрудника какой-либо службы и получить недостающие данные. Это позволит впоследствии украсть денежные средства с карты, добавили власти.

Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили РБК, что мошенники рассылают сообщения с «подарочной» подпиской Telegram Premium с ссылкой, заманивающей на фишинговый сайт, и заполучают данные пользователя.