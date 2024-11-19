Стало известно, как выросли пенсии работающих граждан

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В октябре средняя пенсия по старости работающих россиян увеличилась на 10% год к году. В 2024-м она достигла 19,2 тыс. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Соцфонда.

При этом на конец сентября 2023-го выплата составляла 17,4 тыс. рублей. Средняя пенсия незанятых россиян за тот же период продемонстрировала рост на 7,3% — с 21,8 тыс. до 23,4 тыс. Так, разница между выплатами указанных категорий пенсионеров составила 4,2 тыс. рублей.

Увеличение средней выплаты работающим оказалось выше прогнозной инфляции (на величину которой индексировали пенсии незанятым) — 10% против 7,5%. Вместе с тем в октябре 2024-го рост цен составил 8,5%.

«Во-вторых, многие россияне преклонного возраста увольняются и ждут перерасчета, а затем восстанавливаются на работе. Эта тактика также приводит к повышению размера выплат», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года в России увеличится размер минимальной пенсии. Страховую пенсию проиндексируют на 7,3 процента, причем это коснется как работающих пенсионеров, так и тех, кто уже ушел на отдых.