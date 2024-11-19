Мошенники придумали новый способ обмана через Telegram

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в интервью агентству «Прайм», что получение якобы в подарок подписки на Telegram Premium должно насторожить, поскольку за этим могут стоять мошенники.

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Юрист напомнил, что купить Telegram Premium можно как для себя, так и для другого человека. Этим начали активно пользоваться злоумышленники: после получения доступа к чужому аккаунту они отправляют его контактам сообщение о подарке. Адресату предлагается перейти по ссылке, которая выглядит как ссылка на мессенджер. Однако, кликнув на нее, человек может потерять аккаунт на «Госуслугах», а впоследствии деньги и личные данные. Кроме того, человек может лишиться и своего аккаунта в Telegram. Захватив его, мошенники от имени пользователя рассылают просьбы о переводе денег на сгенерированную ими банковскую карту.

Мошенники начали использовать Telegram Premium для обмана россиян

В случае, если человек получил в подарок Telegram Premium, Соловьев советует обратиться напрямую к дарителю и выяснить подлинность презента. В противном случае, можно потерять деньги и даже имущество.

15 ноября портал 360.ru сообщал, что мошенники начали активно использовать новую схему обмана, притворяясь в Telegram продавцами икры, рыбы и разных морепродуктов. Они просят отправить им предоплату за товар, а затем блокируют пользователей и больше не отвечают.

Ранее мошенники придумали новый способ воровать Telegram-каналы.