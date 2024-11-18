Экономист спрогнозировал зарплаты выше 100 тысяч рублей в 2025 году

Средняя зарплата россиян в 2025 году может преодолеть отметку в 100 тысяч рублей, при прогнозе Минэкономразвития 99 952 рубля. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист Игорь Балынин.

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По его мнению, зарплаты будут расти практически у всех граждан, но неравномерно по профессиям. Как считает экономист, быстрее всего доходы увеличатся у работников IT-сектора, специалистов рабочих профессий высших разрядов и опытных строителей.

Как писала «Парламентская газета», в 2025 году на повышение стимулирующих выплат смогут рассчитывать гражданские служащие Минобороны. Отмечается, что теперь надбавки за интенсивность работы будут рассчитываться как 120% от тарифной ставки VI категории (от 7890 рублей). Ранее они рассчитывались как 100% от тарифной ставки IV категории (от 6840 рублей).

Авторы документа уточняют, что такие изменения обусловлены необходимостью реализации законодательства РФ о минимальном размере оплаты труда в связи с его увеличением с января 2025 года до уровня 22 440 рублей, а также важностью создания условий в дополнительной мотивации работников к добросовестному труду.