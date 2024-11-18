В МВД назвали особенность звонков от мошенников

Эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России назвали одну особенность, с помощью которой можно понять, что звонок с неизвестного номера поступил от мошенника. Пост об этом доступен в Telegram-канале ведомства «Вестник киберполиции России».

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В МВД подчеркнули, что сотрудники банков, правоохранительных органов, портала «Госуслуги» и Росфинмониторинга никогда не звонят россиянам с различными просьбами. Кроме того, они не просят называть коды из СМС, снимать крупные суммы со счетов, брать кредиты и переводить деньги на «безопасные счета.

Специалисты призвали россиян оставаться бдительными и включать критическое мышление во время звонков от неизвестных.

«Лучше избежать потери своих денежных средств, чем потом надеяться, что правоохранительные органы найдут мошенников», — заключили в ведомстве.

Ранее Росфинмониторинг сообщил, что мошенники стали отправлять россиянам письма от лица ведомства. Злоумышленники пытаются убедить потенциальную жертву, что ее подозревают в финансировании противоправной деятельности.