Какой кредит можно получить с зарплатой 50 000, 70 000 и 90 000 рублей

Специалисты Банки.ру подсчитали, какой кредит может получить заемщик с зарплатой 50 000, 70 000 или 90 000 рублей, чтобы долговая нагрузка была оптимальной и не превышала 30% ежемесячного дохода.

Расчеты велись на примере кредита сроком на три года по средней ставке по нецелевым беззалоговым потребительским кредитам в базе нашего финансового маркетплейса, которая на 18 ноября составляла 28,3% годовых. Предполагалось, что у потенциального заемщика нет других кредитных обязательств.

Так, чтобы при зарплате в 50 000 рублей долговая нагрузка не превышала 30%, ежемесячный платеж должен быть не выше 15 000 рублей. Это возможно при сумме кредита 360 000 рублей. При указанном сроке и ставке ежемесячный платеж составит 14 949,30 рубля.

С зарплатой в 70 000 рублей и тех же вводных можно взять кредит на сумму 500 000 рублей. Платить в месяц придется 20 762, 92 рубля. С зарплатой в 90 000 рублей банк может одобрить кредит на 650 000 рублей, ежемесячный платеж по нему составит 26 991,79 рубля.

Долговая нагрузка может доходить и до 50%, однако это уже критичный уровень. Из-за ужесточения ограничений ЦБ банки все чаще отказывают таким клиентам и отдают предпочтение незакредитованным заемщикам, которые тратят на платежи не более 30% от дохода, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.