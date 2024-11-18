Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение о введении в России четырехдневной рабочей недели для многодетных и одиноких родителей.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил провести эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, предоставив возможность перейти на нее двум категориям россиян — одному из родителей в многодетной семье, а также одиноким родителям. Согласно инициативе, уровень дохода должен быть сохранен, но при этом работодатель сможет по согласованию увеличить им рабочий день до девяти часов.

Сама по себе это хорошая инициатива, я понимаю ее гуманистическую направленность, но она сразу же наталкивается как минимум на два препятствия. Во-первых, возникает вопрос о том, что делать тем предприятиям, одна часть сотрудников которых будет работать четыре дня, а другая часть – пять дней. Ведь у них существуют графики, взаимосвязь между отделами, между сотрудниками, между их функционалом и так далее. Как это все это получится состыковать в планах работы? Большинство видов работы устроено таким образом, что коллектив там работает по одному графику… Во-вторых, инициатива предполагает сохранение уровня заработной платы многодетных и одиноких родителей, которые будут работать четыре для в неделю. Кто будет за все это платить – предприниматели? Это серьезная нагрузка для них. Кроме того, здесь возможны разногласия в трудовых коллективах, которые будут негативно сказываться на микроклимате. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Специалист добавил, что при введении четырехдневной рабочей недели для многодетных родителей многие работодатели начнут отказываться от найма таких сотрудников.

«Они будут думать, мол, зачем мне нужен человек, которому я должен полностью выплачивать заработную плату, но который при этом будет работать всего четыре дня… У всех работодателей есть одно общее свойство – они не заинтересованы в льготах для своих сотрудников, если, конечно, речь идет не о ключевых сотрудниках, без которых они не смогут выжить, или если эти льготы никаким образом не компенсируются. При этом при компенсации льгот из бюджета возможны различные злоупотребления», - отметил эксперт.

Сокращение количества рабочих дней и рабочих часов для всех трудящихся в РФ возможно при росте показателей производительности труда в стране, добавил специалист.

«Человечество на протяжении всей своей истории стремилось к тому, чтобы люди проводили на работе как можно меньше времени. Но сокращение рабочего дня и рабочей недели можно обеспечить лишь на основе повышения производительности труда. Когда общество достигает высокой производительности труда, тогда при сохранении уровня заработной платы можно сокращать рабочее время. Именно к этому и надо стремиться. Как говорил товарищ Карл Маркс, богатство общества определяется количеством свободного времени его граждан… А значительно повысить производительность труда нам может помочь более активное внедрение систем искусственного интеллекта. То есть тут речь идет не о том, что, например, рабочий начинает быстрее бегать вокруг своего станка, а о том, что его вооружают более эффективными средствами производства – современным оборудованием и прочим», - заключил Беляев.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее назвала минусы четырехдневной рабочей недели для многодетных.