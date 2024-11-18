Названа доля сотрудников, которых не устраивает их зарплата

55% россиян заявили, что их не устраивает доход, который они получают. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на компанию Get experts.

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Доля тех, кто удовлетворен текущей суммой заработка, составляет 7%. Подчеркивается, что в этом году в 70% фирм провели индексацию зарплат. Почти половина работодателей повысили суммы на 5–10% в 2024 году, 37% — на 10–20%, 9% — на 21% и более.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил «Газете.Ru», что средняя зарплата россиян в 2025 году преодолеет отметку в 100 тыс. рублей.

Также ранее стало известно, что, согласно октябрьскому исследованию ВШЭ «Рынок труда отдельных отраслей экономики России: текущая ситуация и ожидаемый фокус перемен», в России потребность в работниках для заполнения вакансий за II квартал 2024-го выросла на 10%, достигнув нового максимума — 2,7 млн человек.