Какие профессии позволяют быстрее накопить на квартиру в Москве

Сотрудники компаний, которые связанны с добычей полезных ископаемых, могут быстрее всех накопить на вторичное жилье в столице. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на Аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU».

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В общей сложности на накопление средств уйдет 3,5 года при средней для них зарплате в 323,9 тыс. руб. На второй строчке расположились работники страховых и финансовых компаний, они смогут накопить нужную сумму на квартиру за 4,3 года. Третье место заняли специалисты, которые работают в области информации и связи. Им удастся купить квартиру после пяти лет накоплений.

В рейтинге также оказались технические и научные сотрудники (им потребуется 6,7 года) и работники, занятые в сфере обеспечения коммунальными ресурсами (6,9 года), показало исследование.

Ранее сообщалось, что, по данным «Авито Недвижимости», в октябре спрос на вторичное жилье в России вырос на 10% по сравнению с июнем текущего года. Больше всего россиян интересуют студии и однокомнатные квартиры (+16% спроса).