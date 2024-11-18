Скачок на 5%. Плата за ЖКУ может вырасти в январе

В начале 2025 году в России заработает новый закон, затрагивающий коммунальную сферу.

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В январе вырастут налоги для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, работающих по упрощённой системе налогообложения, с доходами свыше 60 миллионов рублей в год, сообщает ИА DEITA.RU.

Как заявили в Минстрое РФ, вступление в силу нововведений может напрямую затронуть собственников квартир, проживающих в домах, которые обслуживают такие «управляйки». Всё дело в том, что бизнес, скорее всего, захочет перенести свои увеличившиеся издержки на потребителей, то есть, на владельцев жилья — своих клиентов.

Согласно новым требованиям, управляющие компании с таким уровнем дохода будут обязаны уплачивать в казну НДС в размере 5% или 7% сверх установленных тарифов на коммунальные услуги. Как полагают эксперты в коммунальной сферы, для потребителей может вырасти плата за ЖКУ ровно в таком же объёме, пишет портал «Дом Mail».

Таким образом, как считают специалисты, повышение налогов для УК обернётся для собственников жилья подорожанием «коммуналки», как минимум, на 5%. Так что по крайне мере части владельцам квартир в России стоит ожидать заметный скачок платы за ЖКУ в квитанциях уже с января следующего года.