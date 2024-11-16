Крупные вклады растут в России быстрее других

Доля крупных депозитов российских граждан достигла почти 64%, причем росту крупных накоплений не мешают ни ограниченная страховка, ни налог на доход с накоплений. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

По данным агентства, за последние девять месяцев лидерами по росту количества вкладов оказались вклады в диапазоне от 3 млн до 10 млн рублей. Эти вклады выросли на 26% по сумме и на 27,4% по количеству инвесторов. Чуть меньшие результаты роста показывают вклады свыше 10 млн рублей и от 1,4 млн до 3 млн рублей.

Хуже всего росли вклады ниже 1 млн рублей — всего на 3,1% по сумме и 6,1% по количеству вкладчиков.

Уверенность российских вкладчиков не поколебала ни ограниченная страховка (только до 1,4 млн рублей), ни налог на доход с накоплений. Причина, как считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, состоит в том, что популярность розничных инвестиций в фондовые инструменты снизилась, при этом в банки перетекли инвесторы с весомыми портфелями.

До этого российский пенсионер отдал все накопления мошенникам и едва не продал ради них квартиру.