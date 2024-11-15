Объяснено, как россияне «перекладывают» депозиты
Россияне предпочитают открывать краткосрочные депозиты, чтобы потом переоткрыть их на улучшенных условиях, объясняет главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
В данный момент интерес к краткосрочным вкладам эксперт объясняет несколькими факторами.
«Первым из них выступает ожидание дальнейшего повышения ключевой ставки и (вслед за этим) улучшения условий по депозитам. В такой ситуации граждане предпочитают открывать краткосрочные вклады с целью последующего их переоткрытия на улучшенных условиях», — говорит аналитик.
Второй фактор — оперативный доступ к средствам.
«Если деньги с депозита понадобились, при краткосрочном вкладе можно либо дождаться его окончания, либо закрыть с небольшими потерями. В случае же досрочного закрытия в этом случае проценты начисляются по ставке до востребования, у долгосрочного вклада потери в процентах могут быть существенно выше и зависят от срока, который депозит просуществовал с момента открытия», — продолжает Зварич.
Согласно статистике сервиса по подбору вклада Банки.ру по итогам октября первое место по спросу заняли трехмесячные вклады, доля которых составила 32%. Доля шестимесячных вкладов, занявших второе место, равна 24%. А суммарно доля спроса на вклады до года включительно составляет, по нашим данным, порядка 91%.
«При этом переход регулятора к снижению ключевой ставки может стать триггером, который приведет к перетоку интереса в депозиты от года — вкладчики постараются зафиксировать повышенные ставки по вкладам на продолжительное время. В этой ситуации может вырасти интерес к вкладам на 1,5, 2 и 3 года», — заключает эксперт.