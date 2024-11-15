Россияне массово покидают южный Кипр

Проживающие в греческой части Кипра россияне все чаще переезжают в турецкую часть острова из-за санкций, пишет The Economist.

По оценкам демографа из Никосии Мете Хатая, сейчас в северной части Кипра проживает порядка 20 тысяч русских и украинцев при населении Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в 550 тысяч человек.

С 1990-х годов россияне стекались преимущественно в южную, греческую часть острова, привлеченные налоговыми льготами и возможностью получить «золотой паспорт» в обмен на инвестиции в экономику страны. Местные жители даже прозвали один из крупнейших городов Кипра Лимасол «Лимасолградом». Однако из-за санкций, к которым вынуждены были присоединиться кипрские банки, русские переселенцы и бизнес начали массово покидать южный Кипр.

Одновременно в греческую часть острова стали перебираться граждане Ливана и Израиля, которые, по словам собеседников издания, хотят вести бизнес в безопасном месте.

Кипр оказался разделен надвое с тех пор, как Турция вторглась в северную часть острова в 1974 году. Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) изолирована дипломатически и признана только Турцией. В южной части острова живут более 1 млн человек. Греческую и турецкую части Кипра разделяет буферная зона ООН, так называемая Зеленая линия. Попытки воссоединить остров по федеральным линиям неоднократно терпели неудачу, последний раз в 2017 году.