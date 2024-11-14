Россияне активно распродают доллары: что происходит

В прошлом месяце россияне избавились от рекордного объёма долларов.

Согласно статистике Центрального банка РФ, граждане решили продать американской валюты на сумму, эквивалентную 55 миллиардам рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили аналитики, существует, как минимум три причины, по которым россияне массово избавляются от долларов. Первая из них — это то, что по мере планомерного повышения ключевой ставки ЦБ, всё большее количество россиян решается отнести на депозиты в банки вообще все свои накопления, пишет портал «Финансы Mail».

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Как показывает банковская статистика, многие граждане перестали досрочно погашать свои кредиты, предпочитая класть «лишние» деньги под проценты на вклады, вместо того, чтобы скорее закрывать свои финансовые обязательства. Более того, данные банков свидетельствуют о том, что многие россияне решились на снятие средств со своих накопительных счетов.

По этой причине, многие россияне активно конвертируют все свои сбережения в рубли и несут их в банки. И долларовые накопления не являются здесь исключением. Вторая причина — это проблемы с приёмом долларов в банках. Люди стали испытывать затруднения со сдачей американской валюты не только в России, но и за рубежом.

Как оказалось, во многих местах у россиян просто перестали принимать купюры, мотивируя это тем, что их доллары потеряли нормальные физические кондиции и купюры либо сильно загрязнились, либо слишком износились. Дело дошло до того, что данное положение дел прокомментировали в российском Минфине.

Как отметили в ведомстве, вероятнее всего, иностранные банки хотят вообще перестать принимать у россиян доллары, а все их аргументы против приёма «старых» купюр являются отговорками. В этой связи, в Минфине рекомендовали россиянам скорее избавляться от наличных долларов и перевести их в рубли, а уже затем положить их на банковские вклады.

Третья причина — это то, что использовать доллар в качестве средства для формирования долгосрочных сбережений стало неудобно и небезопасно. С каждым новым месяцем, как полагают эксперты, в отношении долларов, которые находятся на руках у россиян, как со стороны наших властей, так и со стороны иностранных, будут вводиться всё новые и новые ограничения. И сами люди это прекрасно понимают, поэтому они и стремятся как можно скорей расстаться с этим проблемным активом и переключиться на рубли.