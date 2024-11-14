Вклады россиян в банках могут «заморозить»

Российские власти вполне могут пойти на то, чтобы «заморозить» вклады россиян в банках.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил известный российский экономист, директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, руководство страны может пойти на такой шаг в случае, если станет понятно, что без данной меры в России разовьётся гиперинфляция и наступит экономический кризис. Как объяснил эксперт, из-за того, что Центральный банк РФ вот уже несколько месяцев подряд планомерно повышает ключевую ставку, огромное количество россиян уже положили свои личные накопления на депозиты.

Это привело к тому, что на данный момент на вкладах в банках находятся десятки триллионов рублей в виде накоплений граждан, с которых нужно платить очень высокий процент. В некоторых случаях он может доходить до 22% годовых, то есть даже превышать нынешний размер ставки рефинансирования ЦБ в 21%. Самая большая проблема со вкладами возникнет в момент, когда будет решено начать снижать ставку.

Как считает Зубец, после этого огромное количество вкладчиков тут же захочет снять свои деньги с депозитов. Это будет связно с тем, что граждане не захотят хранить свои сбережения в активе, который будет постепенно терять доходность. Для того, чтобы не упустить выгоду, и чтобы использовать свои накопления более эффективно, как полагает специалист, большое число россиян решит отнести свои деньги на рынок, забрав их с депозитов.

Именно в этот самый момент, как заявил эксперт, руководство страны и может принять решение о «заморозке» вкладов. Это будет вынужденная мера для того, чтобы в стране не начала резко расти инфляция, отметил Зубец. Также он заявил о том, что российскими властями «ставку принято решение снимать». Так что без введения резких ограничительных мер, как полагает специалист, «на рынке начнётся бешеная инфляция».

Вместе с тем, экономист не исключил того, что в подобной ситуации власти могут поступить более мягко — не запрещать вкладчикам забирать свои деньги из банков вообще, а всего лишь ограничить сумму снятия средств. Насколько вероятные оба этих сценария развития событий, будет зависеть от динамики изменения инфляции, полагает Зубец.