Зреет ли в России «пузырь» банковских вкладов

После того, как Центральный банк России начал поступательно повышать ключевую ставку, всё больше российских граждан стали интересоваться темой размещения своих личных средств на депозитах.

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Когда доходность по вкладам начала приближаться к 20% годовых и тем более, когда она превысила данную отметку, поток желающих разместить свои сбережения в банках стал возрастать ещё более стремительно, сообщает ИА DEITA.RU.

Сегодня в экспертной среде уже начались рассуждения о том, могут ли проценты по депозитам дойти до отметки в 25% или даже в 30% годовых. Это связано в самую первую очередь с тем, что такие настроения подогревают в самом Центральном банке РФ. Руководство регулятора продолжает заявлять о том, что оно не исключает дальнейшего повышения ставки рефинансирования и, более того, видит для этого некоторые предпосылки.

В частности, первые лица ЦБ постоянно делают акцент на том, что в России так и не начала снижаться инфляция, несмотря на повышение ключевой ставки до 21%. По этой причине банки готовятся к тому, что им придётся и дальше повышать доходность своих вкладов. А граждане в свою очередь пытаются придумать откуда им взять ещё больше денег с тем, чтобы отнести их на депозит и получить дивиденды, пишет портал «Финансы Mail».

На этом фоне многие эксперты задумываются на тем, а не зреет ли в банковском секторе «пузырь». Этим термином обозначают то, что сначала долго раздувается, а потом резко схлопывается. Специалисты думают о том, что случится, когда ЦБ решит развернуть свою денежно-кредитную политику и начать понижать ключевую ставку. Мнения экспертов по данному вопросу расходятся в двух противоположных направлениях.

Одни говорят о том, что российское руководство не допустит образования «пузыря» банковских вкладов и при стечении любых обстоятельств обязательно возместит всем обладателям депозитов их сбережения даже если для этого придётся задействовать механизм эмиссии, то есть напечатать деньги. Часть экспертов утверждают, что финансовая система России сегодня крайне стабильна и что вернуть деньги и выплатить дивиденды банкам не составит труда.

Другие же отмечают, что картина потенциального будущего может быть уже не столь радужной. В частности, такие аналитики полагает, что Центральному банку РФ придётся в какой-то момент ввести ограничения на снятие личных средств вкладчиков. Это может стать вынужденной мерой в случае образования высокого риска повышения инфляции вследствие выхода в экономический оборот очень больших объёмов ликвидности с депозитов.