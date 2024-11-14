Российский священник призвал отменить материнский капитал

Старший священник Храма на Крови Максим Миняйло из Екатеринбурга призвал отменить материнский капитал. Священнослужитель пояснил, что это помощь не россиянкам, а девелоперам и строителям, передает Ura.ru.

Миняйло отметил, что вместо него следует выплачивать женщинам МРОТ за каждого ребенка.

«Вы посчитайте, сколько будет на пятерых — это нормальная зарплата женщины, защитите роженицу. А мать, нормальная женщина возобновит наш род», — заявил он в ходе выступления на полях форума «Города России».

Ранее сообщалось, что настоятель храма Александра Невского протоиерей Борис Кривоногов призвал государство не помогать прибегнувшим к искусственному оплодотворению методом ЭКО парам, обвинив их в «распущенности».

Священник призвал россиян и правительство «не изобретать велосипед, а возвращаться к традиционным ценностям».