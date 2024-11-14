Мошенники разработали новую гибридную схему обмана россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные "Сбера".

В новой схеме аферисты совместили несколько сценариев.

Все начинается со звонка с предложением заработать на инвестициях. Жертва переводит деньги мошенникам и получает доступ к личному кабинету, где на фальшивом счете можно увидеть якобы растущий доход.

Когда человек решает забрать несуществующие деньги со счета, его вынуждают оплатить комиссию, а потом объявляют, что обналичить заработанное не получается из-за подозрений на мошенничество, которые появились у Центробанка.

Пять основных признаков телефонного мошенничества, которые грозят потерей денег

На следующем этапе начинаются звонки от "представителя ЦБ". Он требует, чтобы жертва нашла доверенное лицо, которое якобы сможет получить средства с брокерского счета. Таким образом в схему вовлекается кто-то из родственников "инвестора".

В итоге людей обвиняют в попытке мошенничества, угрожают тюремным сроком и требуют перевести крупную сумму, взять кредит и продать жилье. При этом в мошеннический водоворот могут втягиваться все больше родных и близких жертвы.

Ранее стало известно, что пожилая хабаровчанка отдала мошенникам рекордную сумму - 31,5 миллиона рублей. Она взяла кредит, продала недвижимость и перевела все деньги на мошеннические "безопасные счета".