Пенсионерам вернули более 100 млн похищенных рублей

За десять месяцев 2024 года ВТБ возместил пенсионерам 108 млн рублей, которые были похищены мошенниками, рассказали в пресс-службе кредитной организации. Более 60 млн рублей банк задержал на счетах злоумышленников с помощью системы дроп-мониторинга. В целом за 2024 год система позволила задержать более 1,1 млрд рублей.

Еще более 40 млн рублей возмещения пенсионеры получили в рамках бесплатной программы страхования, которая защищает их банковские карты и счета от основных видов мошенничества.

Сумма украденных у пенсионеров средств выросла более чем на 25% по сравнению с прошлым годом, обратили внимание в ВТБ.

Для защиты счетов пожилых людей в 2021 году банк ввел страхование от мошенничества — услуга подключается бесплатно на следующий месяц после начисления на карту первой пенсии в ВТБ. Сейчас к страхованию подключены более 2,3 млн клиентов банка. Максимальная сумма возмещения составляет 100 тысяч рублей.

Самой популярной мошеннической схемой в отношении пенсионеров в этом году стала установка вирусного программного обеспечения, рассказали в банке. Чаще всего оно скрывается под видом популярных приложений: государственных и медицинских сервисов, приложений по оплате коммунальных услуг и банковских сервисов.

Также злоумышленники продолжают использовать социальную инженерию: звонят по телефону и, представляясь сотрудниками государственных учреждений, заставляют пенсионеров переводить деньги якобы на безопасный счет, чтобы потом завладеть их сбережениями.