Какие неработающие пенсионеры не получат индексацию в январе

С 1 января 2025 года на 7,5% в России проиндексируют страховые пенсии неработающих граждан.

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Об этом представителям старшего поколения рассказали эксперты в сфере пенсионного обеспечения, сообщает ИА DEITA.RU.

При этом, как отметили специалисты, проиндексированную пенсию в январе получат не все неработающие пенсионеры. Повышения выплат в самом начале года не будет у тех, кто получает социальную пенсию, пишет портал «PensNews».

Их выплаты не будут проиндексированы в январе из-за отсутствия у них нужного объёма страхового стажа или минимума пенсионных баллов. Также январской индексации не будет и у получателей государственной пенсий, то есть у «чернобыльцев», лётчиков-испытателей и космонавтов. Эти пенсии будут индексироваться отдельно — с 1 апреля 2025 года.

Не стоит ожидать индексации в январе и получателям военных пенсий. К ним относятся военнослужащие по контракту, а также сотрудники других силовых ведомств, получающие пенсию при условии наличия определённой выслуги лет. Их выплаты проиндексируют только в октябре следующего года.

Вместе с тем, как отмечают специалисты, с 1 января 2025 года в России возобновляется индексация пенсий работающих пенсионеров. Так что со следующего года им больше не придётся увольняться для того, чтобы начать получать повышенные выплаты.