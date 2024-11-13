Как в России относятся к распродажам и кто в них участвует. Исследование Rambler&Co

Более трети потребителей уже привыкли к датам сезонных скидок, но в 2024 году большинство не закладывает на них крупные бюджеты. Сезонные распродажи в самом разгаре, многие компании продлевают даты акций и скидок, чтобы привлечь больше покупателей. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали у российских интернет-пользователей, изменили ли они своё отношение к ним и насколько избирательно подходят к тратам в этот период.

Четверть (25%) опрошенных россиян планируют совершать покупки на осенних распродажах в 2024 году. Это на 3% меньше, чем в 2023, согласно аналогичному исследованию прошлого года. Остальным (71%) личные приобретения товаров или услуг в эти даты неинтересны, а 4% заявили, что ждут января 2025, видимо, рассчитывая на более выгодные предложения.

При этом почти половина респондентов (47%) признались, что могут совершить спонтанную покупку на распродажах, но только если они давно о ней мечтали. Треть (31%) используют сезонные скидки, чтобы дешевле покупать товары повседневного спроса. 9% могут целый год ждать их для приобретения конкретной вещи, и столько же (9%) в это время покупают только новогодние подарки. Лишь 4% отметили, что склонны к совсем ненужным приобретениям.

О предстоящих распродажах большинство опрошенных (36%) знают, ориентируясь на привычные даты. 19% замечают информацию о скидках из рекламы в социальных сетях и мессенджерах, 17% – на онлайн-СМИ, по 10% видят в телевизионной и наружной рекламе и 8% – из других источников.

Для двух третьих (66%) покупателей всегда важна цена, а не место приобретения товара. Однако 22% предпочитают исключительно маркетплейсы (онлайн), а 12% – офлайн-магазины.

То, что россияне в 2024 стали более экономными, доказывает распределение бюджетов. На распродажи в этом году 41% закладывают сумму до 3 000 рублей (в 2023 году процент был ниже – 16%). В 2024 около трети респондентов (30%) выделяют от 3 000 до 10 000 рублей (41% – в 2023). Более крупные покупки от 11 000 до 20 000 рублей планируют в этом году лишь 13% (20% – в 2023), выделить свыше 50 000 рублей готовы 9% (11% – в 2023), от 21 000 до 50 000 – 7% (12% – в 2023).

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 31 октября по 7 ноября 2024 года, охват составил 87 121 интернет-пользователь, среди которых 55% мужчин и 45% женщин.