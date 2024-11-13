Как распределить зарплату в декабре, чтобы хватило денег на январь

Правильное распределение зарплаты перед длинными новогодними праздниками поможет сохранить финансовую стабильность и не прибегать к заемным средствам в январе, рассказал «Газете.ру» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Щербаченко.

Экономист предложил две схемы распределения доходов: 30-40% средств направить на обязательные платежи, 30-40% - на праздничные расходы, 20% - на сбережения. Вторая схема предполагает трату 50% средств на обязательные платежи, 30% - на праздники, 20% - на сбережения.

«Перед Новым годом люди выбирают и покупают подарки, бронируют места для отдыха и планируют праздничные мероприятия. Именно в это время важно не потратить все деньги, чтобы не жить после отлично проведенного Нового года в долг, не открывать кредитную карту или, еще хуже, не открывать вторую кредитную карту, чтобы пополнить первую, закрыть все долги по ней. Для этого важно распределить декабрьскую зарплату так, чтобы на все хватило денег, и схема поможет», - заверил специалист.

К обязательным расходам в январе Щербаченко отнес коммунальные платежи, покупку продуктов и расходы на питание вне дома, образовательные услуги, оплату мобильной связи и интернета. В праздничные траты экономист включил подарки для близких, новогодний стол, развлечения и путешествия. В свою очередь, наличие сбережений эксперт назвал важным элементом финансовой безопасности. По его мнению, отложенные средства должны покрывать необходимые траты на три-шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что покупки на осенних распродажах собираются совершать 25% россиян. 41% россиян собираются потратить на распродажах в этом году менее 3 тысяч рублей, 30% выделяют на распродажи от 3 тысяч до 10 тысяч рублей. 13% готовы потратить от 11 тысяч до 20 тысяч рублей. 9% собираются сделать покупки на сумму свыше 50 тысяч рублей. 7% потратят от 21 тысячи до 50 тысяч рублей.