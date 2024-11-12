Крупнейший производитель молока в России повысил цены

Крупнейший производитель молока в России «Вимм-билль-данн» объявил о повышении цен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Отмечается,что «Вимм-билль-данн» повысил средние отпускные цены на молоко с 1 ноября — продукция компании стала дороже на 3,4%. При этом, о росте цен производитель предупреждал еще в сентябре.

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«Такое письмо было направлено в середине сентября. Среднее повышение цен составило 3,4%, что существенно ниже значительного роста производственных затрат и себестоимости, с которыми сейчас сталкиваются все производители молочной продукции», — рассказал представитель компании.

Ранее в СМИ назвали причину подорожания молочной продукции в России.