Госдума ввела наказание за подложные налоговые декларации

Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за организацию деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Максимальное наказание составит до семи лет лишения свободы со штрафом до 800 тыс. рублей.

Инициатива внесена в Думу группой депутатов от "Единой России" и ЛДПР. Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей 173.3. В первом чтении законопроект был принят в апреле 2023 года. Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей 173.3 (Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов).

Подобное нарушение от имени юридических лиц, образованных через подставных лиц, либо с использованием персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, будет наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.

Преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, будет наказываться принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 800 тыс. рублей.

Согласно примечанию к статье, счета-фактуры и налоговые декларации признаются подложными, если они содержат ложные сведения об отгрузке товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, или о передаче имущественных прав.